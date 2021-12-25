В декабре прошлого года служба лучевой терапии Владимирского областного клинического онкологического диспансера получила один из лучших и безопасных технических комплексов «VarianTrueBeam». ..

В декабре прошлого года служба лучевой терапии Владимирского областного клинического онкологического диспансера получила один из лучших и безопасных технических комплексов «VarianTrueBeam». После дозиметрической проверки сверхточный линейный ускоритель нового класса начал работу в полном объёме.«За год в онкодиспансере провели высокоточное лучевое лечение более 1100 пациентам. На новом оборудовании пролечено почти 300 больных», - рассказал заведующий радиотерапевтическим отделением №2 Андрей Шейко.Применение новых технологий позволило снизить токсичность проводимого лучевого или химиолучевого лечения. В июле была внедрена методика радиохирургии, при помощи которой терапию прошли 10 пациентов.Радиохирургический метод позволяет бескровно добиться радикального излечения опухоли при наличии у пациента медицинских противопоказаний к обширному хирургическому вмешательству.Современные методы доступны всем больным раком по полису ОМС.