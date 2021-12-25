В этом году радиотерапевтическая служба онкодиспансера провела высокоточное лучевое лечение более...

В этом году радиотерапевтическая служба онкодиспансера провела высокоточное лучевое лечение более 1100 пациентам. На новом оборудовании «Varian True Beam» пролечили почти 300 больных. В течение года в короткие сроки освоены и внедрены в практику все новые методики современной лучевой терапии: ротационная объёмно-модулированная конформная лучевая терапия (VMAT), в том числе с применением системы контроля дыхания пациента (Gating), стереотаксическая фракционированнаярадиохирургия (SBRT), а также абсолютно новый метод стереотаксической лучевой терапии опухолей головного мозга HyperArc. Применение новых технологий радиотерапии позволило снизить токсичность проводимого лучевого или химиолучевого лечения и практически полностью отказаться от вынужденных перерывов в лечении.ФОТО: Администрация Владимирской области