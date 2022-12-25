Роспотребнадзор Владимирской области предложил самый эффективный способ защиты от ОРВИ и гриппа За...

Роспотребнадзор Владимирской области предложил самый эффективный способ защиты от ОРВИ и гриппаЗа неделю в регионе за медицинской помощью обратились более 22 тысяч человек с признаками ОРВИ.Управление Роспотребнадзора напоминает: самым эффективным методом профилактики гриппа признана вакцинация. Прививку еще можно сделать в поликлинике по месту жительства, в пунктах вакцинации в общественных местах, для детей дополнительно – в медицинских кабинетах на базе образовательных учреждений.Противостоять вирусам поможет:– гигиена рук;– не трогайте глаза, нос или рот – вирус гриппа распространяется этими путями;– частое проветривание помещения;– здоровый образ жизни.Фото администрации Владимирской области