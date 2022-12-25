Роспотребнадзор Владимирской области предложил самый эффективный способ защиты от ОРВИ и гриппа
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Роспотребнадзор Владимирской области предложил самый эффективный способ защиты от ОРВИ и гриппа
За неделю в регионе за медицинской помощью обратились более 22 тысяч человек с признаками ОРВИ.
Управление Роспотребнадзора напоминает: самым эффективным методом профилактики гриппа признана вакцинация. Прививку еще можно сделать в поликлинике по месту жительства, в пунктах вакцинации в общественных местах, для детей дополнительно – в медицинских кабинетах на базе образовательных учреждений.
Противостоять вирусам поможет:
– гигиена рук;
– не трогайте глаза, нос или рот – вирус гриппа распространяется этими путями;
– частое проветривание помещения;
– здоровый образ жизни.
Фото администрации Владимирской области