В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии, среди которых была и Галина Волчек, организовали Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия Современник. В 1972-м Волчек стала там главным режиссером, а с 1989 года до самой смерти была художественным руководителем. Но потом в театре постарались избавиться от всего, что напоминало о Галине Борисовне.

В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии, среди которых была и Галина Волчек, организовали Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия "Современник". В 1972-м Волчек стала там главным режиссером, а с 1989 года до самой смерти была художественным руководителем. Но потом в театре постарались избавиться от всего, что напоминало о Галине Борисовне.23 декабря 2019 года Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу с бронхитом и пневмонией. А через три дня там же, от отека легких и мозга, она скончалась. 29 декабря в "Современнике" состоялась гражданская панихида. И на этом страница истории, связанная с Галиной Борисовной, была закрыта.Евгения Кузнецова долгие годы работала в литературной части "Современника", была правой рукой Галины Волчек. И сегодня рассказа про то, что случилось в некогда легендарном театре после ухода худрука из жизни."Кабинет Галины Волчек был варварски разорен на сороковой день, – рассказала Кузнецова. – Но вопрос не в этом. С тех пор случилось так много "интересного" в нашей жизни, что неуважение к памяти кажется чуть ли не забавой".Рассказала Кузнецова и про то, как актеры за глаза звали Галину Борисовну: "Гэбэшка – одно из имен для внутреннего пользования".В день рождения Волчек – 26 декабря ей исполнилось бы 89 лет – Евгения Кузнецова на свой станице в социальной сети справедливо заметила: "Волчек ушла в канун пандемии и в своей земной жизни не увидела всего, что случилось после. Наверное, ее ангел-хранитель решил, что ей так будет лучше".