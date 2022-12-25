Дольщики ЖК «Дуброва парк-2» во Владимире разделились во мнениях на суде по банкротству...

Дольщики ЖК «Дуброва парк-2» во Владимире разделились во мнениях на суде по банкротству застройщика. Часть из них считает, что банкротство застройщика позволит сдвинуть дело с мертвой точки.Рассмотрение дела о банкротстве прошло 20 декабря. С точки зрения департамента архитектуры, Игорь Другов не достраивает корпуса из-за отсутствия денег, из-за чего оказались нарушены сроки. Представитель застройщика пояснила, что завершение работ осложняет отказ контрагентов заключать контракты на поставку стройматериалов и услуг, и повод – риски из-за возможного банкротства.Многие собственники рассчитывают, что их квартиры все же достроит Другов: они полагают, что процесс банкротства стоит прекратить. Но среди участников процесса нашлись собственницы, которые посчитали банкротство способом решить проблему.Следующее заседание состоится 31 января 2023 года.Фото www.pxfuel.com/