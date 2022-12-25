На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
12 — во Владимире
6 — в Муромском районе
6 — в Ковровском районе
1 — в Кольчугинском районе
4 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Собинском районе
1 — в Радужном
1 — в Киржачском районе
1 — в Камешковском районе
1 — в Суздальском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178438 случая заболевания.