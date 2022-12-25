На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.12 — во Владимире6 — в Муромском районе6 — в Ковровском районе1 — в Кольчугинском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Собинском районе1 — в Радужном1 — в Киржачском районе1 — в Камешковском районе1 — в Суздальском районе1 — в Судогодском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178438 случая заболевания.