Католическое Рождество – самый важный религиозный праздник в году как для католиков, так и для протестантов.
Католическое Рождество – самый важный религиозный праздник в году как для католиков, так и для протестантов.
Вместе с католиками в ночь на 25 декабря Рождество также празднуют протестанты:
англикане, лютеране, методисты, пятидесятники и баптисты, а
также православные церкви мира, пользующиеся
Новоюлианским календарем.
Православные Христиане отмечают Рождество Христово 7 января.
Разница в датах вызвана тем, что католическая церковь с 1582 года использует григорианский
календарь, который на 13 дней опережает прежний, юлианский, который был еще
в 45 году до н.э. введен в использование
Юлием Цезарем.
ИСТОРИЯ
Именно 25 декабря
по григорианскому календарю
у Девы Марии родился Сын Божий. Как только мессия появился на свет, небо над Вифлеемом озарила звезда, приведшая к пещере, где укрывались Мария с Иисусом, волхвов. Они, одарив новорожденного, признали в нем Царя Божия.
ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ
Перед рассветом и днем 25 декабря в церквях служат три литургии, одну и которых нужно обязательно посетить.
Следует украсить дом, позвать в гости всех родственников и близких, а на праздничный стол подать запеченную индейку.
Метель в сегодняшний католический праздник – к ранней весне, а штиль – к теплому лету.
Снегопад сулит хороший урожай, а потепление – холодную весну.
Солнечная погода – к ясному и морозному январю, а пасмурная – к теплому, но облачному.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Нельзя в Католическое Рождество заниматься физическим трудом, домашней работой.
Нельзя садиться за стол в ношеной, старой или черной одежде.
Нельзя ходить на охоту – можно самому стать жертвой животного.
Нельзя экономить на праздничном столе – чем он будет богаче, тем успешнее пойдут дела в следующем году.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО
Собираться вместе с самыми близкими.
Дарить подарки родственникам, соседям.
Давать милостыню.
Зажигать свечи, камины и поддерживать огонь до следующего рассвета.