Католическое Рождество – самый важный религиозный праздник в году как для католиков, так и для протестантов.

Католическое Рождество – самый важный религиозный праздник в году как для католиков, так и для протестантов.Вместе с католиками в ночь на 25 декабря Рождество также празднуют протестанты:англикане, лютеране, методисты, пятидесятники и баптисты, атакже православные церкви мира, пользующиесяНовоюлианским календарем.Православные Христиане отмечают Рождество Христово 7 января.Разница в датах вызвана тем, что католическая церковь с 1582 года использует григорианскийкалендарь, который на 13 дней опережает прежний, юлианский, который был ещев 45 году до н.э. введен в использованиеЮлием Цезарем.ИСТОРИЯИменно 25 декабряпо григорианскому календарюу Девы Марии родился Сын Божий. Как только мессия появился на свет, небо над Вифлеемом озарила звезда, приведшая к пещере, где укрывались Мария с Иисусом, волхвов. Они, одарив новорожденного, признали в нем Царя Божия.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫПеред рассветом и днем 25 декабря в церквях служат три литургии, одну и которых нужно обязательно посетить.Следует украсить дом, позвать в гости всех родственников и близких, а на праздничный стол подать запеченную индейку.Метель в сегодняшний католический праздник – к ранней весне, а штиль – к теплому лету.Снегопад сулит хороший урожай, а потепление – холодную весну.Солнечная погода – к ясному и морозному январю, а пасмурная – к теплому, но облачному.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАНельзя в Католическое Рождество заниматься физическим трудом, домашней работой.Нельзя садиться за стол в ношеной, старой или черной одежде.Нельзя ходить на охоту – можно самому стать жертвой животного.Нельзя экономить на праздничном столе – чем он будет богаче, тем успешнее пойдут дела в следующем году.ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВОСобираться вместе с самыми близкими.Дарить подарки родственникам, соседям.Давать милостыню.Зажигать свечи, камины и поддерживать огонь до следующего рассвета.