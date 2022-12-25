В селе Иваново Ковровского района прокуратура через суд добивается расселения жителей аварийного дома В ходе очередной проверки в ведомстве установили, что распоряжением администрации

В селе Иваново Ковровского района прокуратура через суд добивается расселения жителей аварийного дома В ходе очередной проверки в ведомстве установили, что распоряжением администрации Ивановского сельского поселения ещё в 2019 году признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №16 по ул. Пионерская в пос. Красный Октябрь. Три года местная администрация не предпринимала никаких мер, а состояние