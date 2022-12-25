В селе Иваново Ковровского района прокуратура через суд добивается расселения жителей аварийного дома В ходе очередной проверки в ведомстве установили, что распоряжением администрации
<a href="https://33live.ru/novosti/25-12-2022-kovrovskaya-prokuratura-cherez-sud-dobivaetsya-rasseleniya-zhilcov-avarijnogo-doma.html" target="_blank">Ковровская прокуратура через суд добивается расселения жильцов аварийного дома</a> - В селе Иваново Ковровского района прокуратура через суд добивается расселения жителей аварийного дома В ходе очередной проверки в ведомстве установили, что распоряжением администрации
[url=https://33live.ru/novosti/25-12-2022-kovrovskaya-prokuratura-cherez-sud-dobivaetsya-rasseleniya-zhilcov-avarijnogo-doma.html]Ковровская прокуратура через суд добивается расселения жильцов аварийного дома[/url] - В селе Иваново Ковровского района прокуратура через суд добивается расселения жителей аварийного дома В ходе очередной проверки в ведомстве установили, что распоряжением администрации