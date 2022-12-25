Мэрия Владимира публикует актуальные телефоны управляющих компаний. Актуальный перечень телефонов...

Мэрия Владимира публикует актуальные телефоны управляющих компаний.Актуальный перечень телефонов управляющих компаний и городских коммунальных служб, куда можно обратиться по вопросам уборки города.Телефон горячей линии Инспекции государственного жилищного надзора - 89157573938 работает автоответчик;ЗАО "Альтернатива"Владимир8 (4922) 21-08-15МКП Владимир ЖКХВладимир8 (4922) 44-72-44ООО "Жилищник"Владимир8 (4922) 53-15-07ООО "Альтаир-Плюс"Владимир8 (4922) 47-14-02ООО "Владимирская управляющая компанияВладимир8 (4922) 77-87-30ООО "Жилищник-Центр"Владимир8 (4922) 53-38-46ООО "Жилремстрой"Владимир8 (4922) 36-24-76ООО "ЖРЭП №8"Владимир8 (4922) 37-70-43ООО "ИВТБС "ВЛАДИМИРСКИЙ"Владимир8 (4922) 60-28-54ООО "КЭЧ"Владимир8 (4922) 33-70-48ООО "МУПЖРЭП"Владимир8 (4922) 41-43-46ООО "Наш дом"Владимир8 (4922) 45-65-47ООО "Слово и дело"Владимир8 (4922) 44-66-56ООО "ТЭК"Владимир8 (4922) 77-87-84ООО "УК Уют"Владимир8 (4922) 47-15-21ООО ЖРП "Заклязьменский"Владимир8 (4922) 45-87-52ООО УК "Старый город"Владимир8 (4922) 36-27-01ООО УК АтлантВладимир8 (4922) 44-49-40ООО "Компания "Наш Дом - 3"Владимир8(4922) 47-41-73ООО "Комтех"Владимир8 (4922) 47-20-31ООО "Мой дом"Владимир8 (4922) 21-56-20ООО "Оникс"Владимир8 (4922) 54-58-06ООО "Бельведер"Владимир8 (4922) 21-10-12ООО "Домжилсервис"Владимир8 (4922) 60-26-36МУП города Владимира "ГУК"Владимир8 (4922) 45-10-43ООО "Квартал"Владимир8 (4922) 77-82-02ООО "Содружество"Владимир 8 (4922) 33-60-86ООО «Управляющая компания ЛЮКС»Владимир8 (4922) 52-09-05ООО УК "Порядок"Владимир8 (900) 476-54-00ООО "Жилищные технологии"Владимир8 (4922) 22-25-50ООО "Жилищно-эксплуатационное управление"Владимир8 (4922) 77-98-42ООО "Жилстрой стандарт"Владимир8 (904) 257-30-73ООО "Жилищная компания"Владимир8 (4922) 26-17-46АНО "Содействие и развитие управления жилищным фондом"Владимир8 (4922) 60-26-96ООО "УК Лидер"Владимир8 (4922) 52-05-09ООО "Доброе"Владимир8 (4922) 41-40-21ООО "РЕСУРС"Владимир8 (4922 )77-30-40ООО БЭстстройВладимир89206288273ООО Жилищно-сервисная службаВладимир8 (4922) 771057ООО ПрогрессВладимир89036451477ООО ДЖСВладимир8 (4922) 602636ООО ВысотаВладимир8 (4922)602232ООО ВекторВладимир89158269914ООО АльянсВладимир8 (4922) 336086ООО УК ЖРЭПВладимир8 (4922) 377043ООО УК Белый парусВладимир8 (4922) 443595ООО «Новый дом»Владимир8 (920) 915-19-54ООО "МКД-Сервис"город Гусь-Хрустальный8 (49241) 3-81-41ООО "Стройград"город Гусь-Хрустальный8 (49241) 3-00-34ООО "Жилищник" п. Уршельскийгород Гусь-Хрустальный+7 (915) 765-00-21ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1"город Гусь-Хрустальный8 (49241) 3-58-50ООО "Управляющая организация"город Гусь-Хрустальный8 (49241) 2-28-96МУП "ЖКХ п. Тасинский Бор"Гусь-Хрустальный район8 (49241) 5-81-15ООО РТЭКГусь-Хрустальный район8 (4922) 779403ООО "АВАНГАРД"Гусь-Хрустальный район7 (492) 415-84-55ООО "Золотковская жилищная компания"Гусь-Хрустальный район8 (49241) 5-71-16ООО "ЖЭЦ-Управление"Ковров8 (49232) 5-16-86ООО "УК "Веста"Ковров8 (49232) 3-52-43ООО "УК "Восточное"Ковров8 (49232) 4-91-20ООО "УК "Жилсервис"Ковров8 (49232) 9-39-26ООО "УК Сфера"Ковров8 (49232) 3-50-67ООО "УМД Континент"Ковров8 (49232) 4-37-60ООО «НАШЕ ЖКО»Ковров8 (49232) 4-00-18ООО УК "ВИКА"Ковров8 (49232) 3-87-37ООО УК "Ковровтеплострой"Ковров8 (49232) 3-40-05ООО УК "Управдом"Ковров8 (49232) 5-16-39ООО"УК"ЖКО РОСКО"Ковров8 (49232) 3-81-96ООО УК "Согласие"Ковров8 (49232) 3-52-95ООО "УО "РМД"Ковров8 (49232) 2-10-10ООО "Домовой"Ковров8 (49232) 4-30-50ООО Альянс голдКовров8 (904)6516443ООО "Плес+"Ковровский район8 (49232) 7-95-79ООО "Лидер"Ковровский район8(904)5951414ООО "Комсервис+"Ковровский район8 (49232) 7-86-34ООО "Парадигма"Ковровский район7 (919) 020-03-62ООО УК ДовериеКовровский район7 (910) 1802019ООО "УК Сервис менеджмент"Ковровский район7 (910) 180-20-19ООО "Верба"Муром8 (49234) 6-06-32ООО "Домоуправ"Муром8 (49234) 9-16-81ООО "РЕМСТРОЙ Южный"Муром8 (49234) 7-61-64ООО «Фортуна»Муром8 (49234) 3-11-86ООО ДУК "Территория"Муром 8 (49234) 2-57-49ООО "Союз"Муром8 (49234) 7-75-70ООО Новая слободаМуром7 (920) 6211303ООО УК "Партнер"Муром8 (49234) 2-02-55ООО УК Тепло СервисМуромский район+7(49232)48191ООО ЦентрумМуромский район79040330740ООО ДомкомМуромский район79209029308МУП "ЖКХ" ЗАТО г. РадужныйЗАТО Радужный8 (49254) 3-19-18ООО "Балремстрой"Александровский район8 (49244) 7-45-60ООО "Александровстрой +"Александровский район8 (49244) 2-33-43ООО "ЖКС "Алдега"Александровский район8 (49244) 9-93-75ООО "ЖКХ "УЮТ"Александровский район8 (49244) 9-86-02ООО ЖКОАлександровский район7(49244)51696ООО "Потенциал"Александровский район8 (49244) 6-12-02ООО "Стройресурс"Александровский район8 (49244) 9-33-54ООО "УК Содружество"Александровский район8 (49244) 6-50-59ООО "Новая Управляющая Компания"Александровский район8 (49244) 4-43-13ООО "Следнево"Александровский район89157617072ООО "Перспектива"Александровский район8 (49244) 9-91-19ООО "Ремонтно-сервисная компания"Александровский район8 (49244) 9-97-07ООО "УК"Содружество С"Александровский район8 (49244) 4-43-40ООО ПарусАлександровский район7(49244)51696ООО ЖКО КомфортАлександровский район79190093670ООО "УК" "Эврика Комфорт"Александровский район8 (49244) 9-05-85МУП города Вязники "ЖКС"Вязниковский район8 (49233) 2-77-00ООО"ЖЭК№3"Вязниковский район8 (49233) 2-88-00ООО "Степанцевское ЖКХ"Вязниковский район8(920)9201000ООО "ЖЭК №2"Вязниковский район8 (49233) 3-90-03ООО "ЖЭК № 4"Вязниковский район8 (49233) 3-18-38ООО "ГУК"Гороховецкий район8 (49238) 2-41-81ООО Гороховецкая строительная компанияГороховецкий район74923821824ООО "ЖилЦентр"Гороховецкий район8 (49238) 2-26-66ООО "Уют"Камешковский район8 (49248) 2-50-95ООО "Достояние"Камешковский район8 (49248) 5-71-70ООО "Надежда"Камешковский район8 (49248) 2-31-95ООО "Управдом"Камешковский район8 (49248) 2-50-84ООО "Жилфонд"Камешковский район+7(915)7697986ООО "Межмуниципальное предприятие "Альтернатива"Камешковский район8 (49248) 2-17-25ООО"УК"Наш Дом"Киржачский район8 (49237) 6-01-59ООО «Монолит»Киржачский район8 (49237) 2-07-28Першинское УМПП ЖКХКиржачский район8 (49237) 7-62-34ООО "Олимп"Киржачский район 8(49237)71325ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино"Кольчугинский район8 (49245) 2-49-60ООО "Сфера"Кольчугинский район8 (49245) 2-58-68ООО "Комфорт"Кольчугинский район7 (492) 453-10-45ООО "ЖЭУ №3"Кольчугинский район8 (49245) 2-25-47ООО "Уютный дом"Кольчугинский район8 (915) 7695461ООО УК "Спектр"Кольчугинский район8 (49245) 2-04-04ООО"УК "Меленковского района"Меленковский район8 (49247) 2-24-60ООО УК ФорсажМеленковский район79049589386МУП «Ремонтно-строительное управление»Петушинский район8 (49243) 2-18-32ООО "УК Покров"Петушинский район8 (49243) 6-73-63ООО ЖКХ ГородищиПетушинский район7 (999) 5233038МУП "Инфраструктура и сервис"Петушинский район8 (49243) 3-20-24ООО "СМК-Реконструкция"Петушинский район8 (49243) 5-42-18ООО УК КостеревоПетушинский район8 (49243) 4-21-66ООО "УК Наш Дом"Петушинский район8 (49243) 6-19-64ООО "Эксперт"Петушинский район8 (49243) 6-16-12МУП "Аэлита"Петушинский район8 (49243) 7-19-53ООО "Управляющая компания №1"Петушинский район7 (960) 734-77-74ООО "Управляющая компания Селиваново"Селивановский район8 (49236) 2-22-09МУМП ЖКХ п.СтавровоСобинский район8 (49242) 5-27-60ООО "Жилстрой"Собинский район8 (49242) 4-83-13ООО УК «Пономарёв С.А.»Собинский район8 (49242) 2-23-17ООО УК "Теплый Дом"Собинский район8 (49242) 3-22-77ООО УК "Спецстройгарант-1"Собинский район8 (49242) 2-15-06МУП г. Судода «Коммунальщик»Судогодский район8 (49235) 2-18-26ООО "УК Жилищник"Судогодский район8 (49235) 2-10-34ООО "Андреевская управляющая компания"Судогодский район8 (49235) 3-16-77ООО АТ плюсСудогодский район8 (492) 312-22-33ООО «Комстройсервис»Судогодский район8 (49235) 4-21-33ООО"Наш дом"Судогодский район8 (49235) 2-13-47Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Энерговест"Судогодский районФото www.pxfuel.com