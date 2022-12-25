Мэрия Владимира публикует актуальные телефоны управляющих компаний.
Актуальный перечень телефонов...
Мэрия Владимира публикует актуальные телефоны управляющих компаний.
Актуальный перечень телефонов управляющих компаний и городских коммунальных служб, куда можно обратиться по вопросам уборки города.
Телефон горячей линии Инспекции государственного жилищного надзора - 89157573938 работает автоответчик;
ЗАО "Альтернатива"
Владимир
8 (4922) 21-08-15
МКП Владимир ЖКХ
Владимир
8 (4922) 44-72-44
ООО "Жилищник"
Владимир
8 (4922) 53-15-07
ООО "Альтаир-Плюс"
Владимир
8 (4922) 47-14-02
ООО "Владимирская управляющая компания
Владимир
8 (4922) 77-87-30
ООО "Жилищник-Центр"
Владимир
8 (4922) 53-38-46
ООО "Жилремстрой"
Владимир
8 (4922) 36-24-76
ООО "ЖРЭП №8"
Владимир
8 (4922) 37-70-43
ООО "ИВТБС "ВЛАДИМИРСКИЙ"
Владимир
8 (4922) 60-28-54
ООО "КЭЧ"
Владимир
8 (4922) 33-70-48
ООО "МУПЖРЭП"
Владимир
8 (4922) 41-43-46
ООО "Наш дом"
Владимир
8 (4922) 45-65-47
ООО "Слово и дело"
Владимир
8 (4922) 44-66-56
ООО "ТЭК"
Владимир
8 (4922) 77-87-84
ООО "УК Уют"
Владимир
8 (4922) 47-15-21
ООО ЖРП "Заклязьменский"
Владимир
8 (4922) 45-87-52
ООО УК "Старый город"
Владимир
8 (4922) 36-27-01
ООО УК Атлант
Владимир
8 (4922) 44-49-40
ООО "Компания "Наш Дом - 3"
Владимир
8(4922) 47-41-73
ООО "Комтех"
Владимир
8 (4922) 47-20-31
ООО "Мой дом"
Владимир
8 (4922) 21-56-20
ООО "Оникс"
Владимир
8 (4922) 54-58-06
ООО "Бельведер"
Владимир
8 (4922) 21-10-12
ООО "Домжилсервис"
Владимир
8 (4922) 60-26-36
МУП города Владимира "ГУК"
Владимир
8 (4922) 45-10-43
ООО "Квартал"
Владимир
8 (4922) 77-82-02
ООО "Содружество"
Владимир 8 (4922) 33-60-86
ООО «Управляющая компания ЛЮКС»
Владимир
8 (4922) 52-09-05
ООО УК "Порядок"
Владимир
8 (900) 476-54-00
ООО "Жилищные технологии"
Владимир
8 (4922) 22-25-50
ООО "Жилищно-эксплуатационное управление"
Владимир
8 (4922) 77-98-42
ООО "Жилстрой стандарт"
Владимир
8 (904) 257-30-73
ООО "Жилищная компания"
Владимир
8 (4922) 26-17-46
АНО "Содействие и развитие управления жилищным фондом"
Владимир
8 (4922) 60-26-96
ООО "УК Лидер"
Владимир
8 (4922) 52-05-09
ООО "Доброе"
Владимир
8 (4922) 41-40-21
ООО "РЕСУРС"
Владимир
8 (4922 )77-30-40
ООО БЭстстрой
Владимир
89206288273
ООО Жилищно-сервисная служба
Владимир
8 (4922) 771057
ООО Прогресс
Владимир
89036451477
ООО ДЖС
Владимир
8 (4922) 602636
ООО Высота
Владимир
8 (4922)602232
ООО Вектор
Владимир
89158269914
ООО Альянс
Владимир
8 (4922) 336086
ООО УК ЖРЭП
Владимир
8 (4922) 377043
ООО УК Белый парус
Владимир
8 (4922) 443595
ООО «Новый дом»
Владимир
8 (920) 915-19-54
ООО "МКД-Сервис"
город Гусь-Хрустальный
8 (49241) 3-81-41
ООО "Стройград"
город Гусь-Хрустальный
8 (49241) 3-00-34
ООО "Жилищник" п. Уршельский
город Гусь-Хрустальный
+7 (915) 765-00-21
ООО "Управляющая организация ремонтно-эксплуатационное управление № 1"
город Гусь-Хрустальный
8 (49241) 3-58-50
ООО "Управляющая организация"
город Гусь-Хрустальный
8 (49241) 2-28-96
МУП "ЖКХ п. Тасинский Бор"
Гусь-Хрустальный район
8 (49241) 5-81-15
ООО РТЭК
Гусь-Хрустальный район
8 (4922) 779403
ООО "АВАНГАРД"
Гусь-Хрустальный район
7 (492) 415-84-55
ООО "Золотковская жилищная компания"
Гусь-Хрустальный район
8 (49241) 5-71-16
ООО "ЖЭЦ-Управление"
Ковров
8 (49232) 5-16-86
ООО "УК "Веста"
Ковров
8 (49232) 3-52-43
ООО "УК "Восточное"
Ковров
8 (49232) 4-91-20
ООО "УК "Жилсервис"
Ковров
8 (49232) 9-39-26
ООО "УК Сфера"
Ковров
8 (49232) 3-50-67
ООО "УМД Континент"
Ковров
8 (49232) 4-37-60
ООО «НАШЕ ЖКО»
Ковров
8 (49232) 4-00-18
ООО УК "ВИКА"
Ковров
8 (49232) 3-87-37
ООО УК "Ковровтеплострой"
Ковров
8 (49232) 3-40-05
ООО УК "Управдом"
Ковров
8 (49232) 5-16-39
ООО"УК"ЖКО РОСКО"
Ковров
8 (49232) 3-81-96
ООО УК "Согласие"
Ковров
8 (49232) 3-52-95
ООО "УО "РМД"
Ковров
8 (49232) 2-10-10
ООО "Домовой"
Ковров
8 (49232) 4-30-50
ООО Альянс голд
Ковров
8 (904)6516443
ООО "Плес+"
Ковровский район
8 (49232) 7-95-79
ООО "Лидер"
Ковровский район
8(904)5951414
ООО "Комсервис+"
Ковровский район
8 (49232) 7-86-34
ООО "Парадигма"
Ковровский район
7 (919) 020-03-62
ООО УК Доверие
Ковровский район
7 (910) 1802019
ООО "УК Сервис менеджмент"
Ковровский район
7 (910) 180-20-19
ООО "Верба"
Муром
8 (49234) 6-06-32
ООО "Домоуправ"
Муром
8 (49234) 9-16-81
ООО "РЕМСТРОЙ Южный"
Муром
8 (49234) 7-61-64
ООО «Фортуна»
Муром
8 (49234) 3-11-86
ООО ДУК "Территория"
Муром 8 (49234) 2-57-49
ООО "Союз"
Муром
8 (49234) 7-75-70
ООО Новая слобода
Муром
7 (920) 6211303
ООО УК "Партнер"
Муром
8 (49234) 2-02-55
ООО УК Тепло Сервис
Муромский район
+7(49232)48191
ООО Центрум
Муромский район
79040330740
ООО Домком
Муромский район
79209029308
МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный
ЗАТО Радужный
8 (49254) 3-19-18
ООО "Балремстрой"
Александровский район
8 (49244) 7-45-60
ООО "Александровстрой +"
Александровский район
8 (49244) 2-33-43
ООО "ЖКС "Алдега"
Александровский район
8 (49244) 9-93-75
ООО "ЖКХ "УЮТ"
Александровский район
8 (49244) 9-86-02
ООО ЖКО
Александровский район
7(49244)51696
ООО "Потенциал"
Александровский район
8 (49244) 6-12-02
ООО "Стройресурс"
Александровский район
8 (49244) 9-33-54
ООО "УК Содружество"
Александровский район
8 (49244) 6-50-59
ООО "Новая Управляющая Компания"
Александровский район
8 (49244) 4-43-13
ООО "Следнево"
Александровский район
89157617072
ООО "Перспектива"
Александровский район
8 (49244) 9-91-19
ООО "Ремонтно-сервисная компания"
Александровский район
8 (49244) 9-97-07
ООО "УК"Содружество С"
Александровский район
8 (49244) 4-43-40
ООО Парус
Александровский район
7(49244)51696
ООО ЖКО Комфорт
Александровский район
79190093670
ООО "УК" "Эврика Комфорт"
Александровский район
8 (49244) 9-05-85
МУП города Вязники "ЖКС"
Вязниковский район
8 (49233) 2-77-00
ООО"ЖЭК№3"
Вязниковский район
8 (49233) 2-88-00
ООО "Степанцевское ЖКХ"
Вязниковский район
8(920)9201000
ООО "ЖЭК №2"
Вязниковский район
8 (49233) 3-90-03
ООО "ЖЭК № 4"
Вязниковский район
8 (49233) 3-18-38
ООО "ГУК"
Гороховецкий район
8 (49238) 2-41-81
ООО Гороховецкая строительная компания
Гороховецкий район
74923821824
ООО "ЖилЦентр"
Гороховецкий район
8 (49238) 2-26-66
ООО "Уют"
Камешковский район
8 (49248) 2-50-95
ООО "Достояние"
Камешковский район
8 (49248) 5-71-70
ООО "Надежда"
Камешковский район
8 (49248) 2-31-95
ООО "Управдом"
Камешковский район
8 (49248) 2-50-84
ООО "Жилфонд"
Камешковский район
+7(915)7697986
ООО "Межмуниципальное предприятие "Альтернатива"
Камешковский район
8 (49248) 2-17-25
ООО"УК"Наш Дом"
Киржачский район
8 (49237) 6-01-59
ООО «Монолит»
Киржачский район
8 (49237) 2-07-28
Першинское УМПП ЖКХ
Киржачский район
8 (49237) 7-62-34
ООО "Олимп"
Киржачский район 8(49237)71325
ООО "Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино"
Кольчугинский район
8 (49245) 2-49-60
ООО "Сфера"
Кольчугинский район
8 (49245) 2-58-68
ООО "Комфорт"
Кольчугинский район
7 (492) 453-10-45
ООО "ЖЭУ №3"
Кольчугинский район
8 (49245) 2-25-47
ООО "Уютный дом"
Кольчугинский район
8 (915) 7695461
ООО УК "Спектр"
Кольчугинский район
8 (49245) 2-04-04
ООО"УК "Меленковского района"
Меленковский район
8 (49247) 2-24-60
ООО УК Форсаж
Меленковский район
79049589386
МУП «Ремонтно-строительное управление»
Петушинский район
8 (49243) 2-18-32
ООО "УК Покров"
Петушинский район
8 (49243) 6-73-63
ООО ЖКХ Городищи
Петушинский район
7 (999) 5233038
МУП "Инфраструктура и сервис"
Петушинский район
8 (49243) 3-20-24
ООО "СМК-Реконструкция"
Петушинский район
8 (49243) 5-42-18
ООО УК Костерево
Петушинский район
8 (49243) 4-21-66
ООО "УК Наш Дом"
Петушинский район
8 (49243) 6-19-64
ООО "Эксперт"
Петушинский район
8 (49243) 6-16-12
МУП "Аэлита"
Петушинский район
8 (49243) 7-19-53
ООО "Управляющая компания №1"
Петушинский район
7 (960) 734-77-74
ООО "Управляющая компания Селиваново"
Селивановский район
8 (49236) 2-22-09
МУМП ЖКХ п.Ставрово
Собинский район
8 (49242) 5-27-60
ООО "Жилстрой"
Собинский район
8 (49242) 4-83-13
ООО УК «Пономарёв С.А.»
Собинский район
8 (49242) 2-23-17
ООО УК "Теплый Дом"
Собинский район
8 (49242) 3-22-77
ООО УК "Спецстройгарант-1"
Собинский район
8 (49242) 2-15-06
МУП г. Судода «Коммунальщик»
Судогодский район
8 (49235) 2-18-26
ООО "УК Жилищник"
Судогодский район
8 (49235) 2-10-34
ООО "Андреевская управляющая компания"
Судогодский район
8 (49235) 3-16-77
ООО АТ плюс
Судогодский район
8 (492) 312-22-33
ООО «Комстройсервис»
Судогодский район
8 (49235) 4-21-33
ООО"Наш дом"
Судогодский район
8 (49235) 2-13-47
Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Энерговест"
Судогодский район
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