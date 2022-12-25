На новом участке М-12 Владимирской области зафиксировали почти 21 тысячу проездов машин. «Автодор»...

На новом участке М-12 Владимирской области зафиксировали почти 21 тысячу проездов машин.«Автодор» подвел статистику первой недели функционирования открытого в декабре второго отрезка платного автобана «Восток» во Владимирской области. Большая часть проездов по новому участку автобана пришлась на легковой транспорт.В первую неделю работы нового участка М-12 в Петушинском и Собинском районах Владимирской области рамки взимания платы зафиксировали почти 21 тысячу проездов машин. Более 60% поездок по обходу Петушков до Владимира были совершены жителями Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей.Почти 70% проездов по отрезку «платки» в 58 километров пришлось на легковой транспорт и более 20% - на большегрузы.На новом участке, как и на всей М-12, работает система взимания платы «Свободный поток». Машины фиксирует специальный комплекс из камер и датчиков, проезд оплачивается постфактум, либо с помощью транспондера. Данные с него считывают специальные антенны.Доля тех, кто проезжает по М-12 с транспондерами, во Владимирской области постепенно растет, сообщает Автодор. После открытия первого участка «платки» во Владимирской области в октябре 2022 года проезд с помощью транспондера оплачивали 30% автомобилистов. В настоящее время этот показатель вырос до 40%.Напомним, первый 26-километровый участок платной федеральной трассы М-12 «Москва - Казань» в черте города Владимира открыли в середине октября. Тогда в «Автодоре» сообщили, что интенсивность движения по нему в первые дни составила 4 тысячи авто в сутки, и это тоже в основном легковушки.Фото www.pxfuel.com