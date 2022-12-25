26 декабря 2022 года проходит народный праздник Ведьмины посиделки и церковный день памяти мученика...

26 декабря 2022 года проходит народный праздник Ведьмины посиделки и церковный день памяти мученика Евстратия. Согласно народным поверьям, 26 декабря ведьмы летают и поднимают снежные вихри. Таким образом, они пытаются скрыть от людей солнечный свет и продлить противное человеку царство мрака.Что можно делать 26 декабря 2022 года:1. Хорошая примета — дать милостыню просящему.2. Сходить в баню в день Евстрата — для крепкого здоровья на целый год.3. Собраться семьёй за одним столом или пригласить гостей — самых родных и близких людей. В этот день принято лакомиться мёдом, изделиями с мёдом — для здоровья.Что нельзя делать 26 декабря 2022 года:1. Нельзя ругаться, сквернословить, использовать бранные слова, скандалить, проявлять злобу.2. Нельзя сегодня оставлять открытыми окна и двери. Ведьмы могут подкинуть в дом заговорённые предметы.3. Нельзя свою одежду давать носить другому человеку.Народные приметы на 26 декабря 2022 года:Сороки садятся на снег — тепло предвещают.Волки бродят недалеко от жилищ и воют — к морозам.На закате солнце садится в облако — ночью возможен буран.Много инея — к стуже.Фото www.pxfuel.com