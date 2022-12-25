И.о. облпрокурора Андрей Жугин и замгубернатора региона Константин Баранов посетили село Суходол в Суздальском районе. Там в рамках нацпроекта «Здравоохранение» должен быть возведён новый

И.о. облпрокурора Андрей Жугин и замгубернатора региона Константин Баранов посетили село Суходол в Суздальском районе. Там в рамках нацпроекта «Здравоохранение» должен быть возведён новый фельдшерско-акушерский пункт. В деловой поездке также поучаствовали глава Суздальского района А.П.Сараев, Суздальский межрайонный прокурор А.А.Чернов, представители заказчика (ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница») и бывшего подрядчика (ООО «НАНО-СИСТЕМЫ»). Ранее областная прокуратурой уже