Подвиг владимирского героя СВО запечатлели в графических новеллах. Студенты университета...

Подвиг владимирского героя СВО запечатлели в графических новеллах.Студенты университета «Синергия» описала подвиг владимирского героя СВО в графических новеллах.Речь об уроженце поселка Андреево Судогодского района, Герое России, командире разведроты Алексее Курганове, который в марте этого года ценой своей жизни спас боевых товарищей.Всего преподавателями и студентами факультета анимации «Синергии» создано 20 графических новелл об участниках спецоперации. Их передадут в учебные заведения по всей России, в том числе и нашей области.Фото администрация Владимирской области