Пострадавшие в ДТП с автобусом во Владимире поблагодарили медиков за помощь и профессионализм. Во...

Пострадавшие в ДТП с автобусом во Владимире поблагодарили медиков за помощь и профессионализм.Во Владимире пострадавшие в ДТП с автобусом пассажиры написали письмо врачам. Люди поблагодарили медиков за помощь.Пациенты нейрохирургического отделения «Красного креста», пострадавшие в ДТП с автобусом, написали письмо. Жители поблагодарили медиков за помощь и профессионализм и поздравили с Новым годом, сообщили региональный департамент здравоохранения.Послание осталось на доске объявлений. Часть письма – стихи.– Профессия эта вам богом дана, она людям всем всегда очень нужна. Пусть в работе всегда с вами будет успех, и спокойными будут все ваши дежурства, – пишут жители.Врачи и медперсонал в свою очередь пожелали набираться сил, здоровья и благополучия.В больницу скорой помощи поступили 16 пострадавших. На данный момент в отделениях восстанавливаются четверо, остальных уже выписали домой.Авария произошла в районе Вяткино 13 декабря. Пассажирский автобус, который ехал из Гусь-Хрустального, влетел в отбойник. Помощь медиков понадобилась троим детям и 22 взрослым. Следователи возбудили уголовное дело.Фото www.pxfuel.com