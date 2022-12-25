Потепления жителям Владимира стоит ожидать только к 29 декабря.
Во Владимирской области ближайшие...
Потепления жителям Владимира стоит ожидать только к 29 декабря.
Во Владимирской области ближайшие дни будут преобладать морозы. Средняя температура воздуха днем - 8. Ночью столбики термометров будут опускаться до -10..-12 градусов.
Атомосферное давление будет не стабильным от 747 до 760 мм.рт.ст.
Погода будет пасмурная, небольшой снег.
Но к 29 декабря ожидается потепление. Температура воздуха вновь сменится на плюс.
Фото www.pxfuel.com