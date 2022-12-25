Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди...

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей Центрального ФО, в том числе из Владимирской области, и выяснила, какой карьерный подарок они попросили бы у Деда Мороза.35% респондентов хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.Еще 17% опрошенных в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы получить новую профессию. 42% жителей региона мечтают освоить ИТ-сферу. Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг хотели бы освоить 16%, искусство, логистику, финансы и медицину — по 8%, юриспруденцию — 5%.По 12% респондентов загадали бы Деду Морозу развитие компетенций в текущей профессии, так же 12% обучение дополнительной профессии, 9% — признание в текущей специальности.8% мечтают о таком новогоднем подарке, как повышение в должности. Еще 8% затруднились ответить.Размышляя о том, по какому критерию стоит выбирать профессию в 2023 году, 56% жителей ЦФО назвали заработную плату, 44% — стабильность, 40% — перспективу отрасли, 39% — востребованность профессии, 33% — перспективу карьерного роста.Если бы можно было выбрать любую профессию, то 29% опрошенных в 2023 году стали бы ИТ-специалистами, 18% — путешественниками, 8% — дизайнерами, 7% — врачами, 5% — коучами, по 4% — блогерами и полицейскими, по 2% — актерами, экономистами, маркетологами и блогерами. 2% хотели бы быть учителями, 1% — полицейскими.Еще 15% выбрали бы иные варианты: массажист, директор, писатель, переводчик, фотограф, ученый, инженер и другие.Фото www.pxfuel.com/