Певица Юлия Проскурякова родила кроху недоношенной. Беда откуда не ждали, Игорь Николаев оказался бессилен.

Певица Юлия Проскурякова родила кроху недоношенной. Беда откуда не ждали, Игорь Николаев оказался бессилен.Беременность любимой женщины стала подарком судьбы для именитого композитора. Когда Юлия Проскурякова вынашивала вторую дочь Игоря Николаева, ему было 55 лет. Однако беспечное счастье оказалось недолгим: избранница маэстро родила Веронику раньше срока, вес малышки оказался ниже нормы, у нее не до конца раскрылись легкие.Тогда, более семи лет назад, Игорь Николаев не смог находиться рядом с рожающей супругой из-за работы. Но когда малышка Вероника появилась на свет, артист выполнил отцовский долг на 100% и даже больше. Здоровье девочки восстановилось, она выросла умницей и красавицей с чувством юмора.В первые годы жизни кроху скрывали от публики, зато сейчас Юлия Проскурякова с гордостью записывает видео вместе с ней. Порой малышка говорит на камеру неожиданные вещи, заставляя мать нервничать, а публику смеяться. Недавно младшая дочь Игоря Николаева засветилась на ролике, который ее родительница разместила сразу в нескольких социальных сетях.Чадо попробовало себя в роли визажиста. Игриво размахивая кисточкой по лицу звездной матери, Вероника поставила ее в неловкое положение. Девочка заявила, что Юлия Проскурякова будет много работать в 2023 году, но интересных деловых предложений у нее будет чуть-чуть.Услышав печальное предсказание, жена Игоря Николаева сморщила лицо и потребовала у дочки иных слов. Однако улыбчивая Вероника осталась непреклонна, и Юлии Проскуряковой пришлось смириться.Пользователи Сети восхитились кокетством и смекалкой крошки. Многие поклонники семьи даже подзабыли, что эта милая малышка родилась недоношенной и в прошлом ужасно пугала именитых родителей.В комментариях к видео Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили кучу добрых отзывов. "Вы чудесны! Девочка Ваша само очарование! Похожа на бабушку, маму Игоря, копия..." — написала некая irina_rmsh.