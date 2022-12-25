Глава Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова переизбрана на новый срок полномочий,...

Глава Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова переизбрана на новый срок полномочий, сообщает сайт ведомства.Такое решение было принято на заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, которое состоялось 21 декабря в Москве.Ирина Тулякова согласована на должность председателя отделения Совета в Центральном федеральном округе и включена в состав его Президиума.Ранее, члены отделения Совета в ЦФО единогласно предложили ее кандидатуру на данный пост.Фото spvo.ru