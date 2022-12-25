Прокуратура города Владимира обратила внимание на застройщика «Ренова», возводящего дом на улице...

Прокуратура города Владимира обратила внимание на застройщика «Ренова», возводящего дом на улице Горького областной столицы, а также была проведена проверка законности на соблюдение требований земельного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства,Проверка показала, что забор, которым огорожен строящийся объект, частично «залез» на муниципальные и частные земельные участки, хотя никаких договоренностей с владельцами у застройщика по этому поводу нет.Прокуратура возбудила в отношении общества административное дело о самовольном занятии земельного участка. «Ренове» назначен штраф в 50 тысяч рублей. Прокуроры выдали предписание об устранении нарушений. Но на руководство общества это не подействовало и в отведенный законом срок нарушения устранены не были. Поэтому прокуратура возбудила еще одно административное дело – о невыполнении требований прокуратуры и назначила еще один штраф на такую же сумму.Передвигать забор застройщику предстоит под присмотром прокуратуры.Фото www.pxfuel.com/