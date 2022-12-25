Школьник из Владимирской области стал победителем Международного конкурса «Нарисуй «Ёлку...
Школьник из Владимирской области стал победителем Международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы».
Рисунок 7-летнего Степана Короткова из Владимирской области стал победителем Международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» в категории 6-8 лет. Теперь его рисунок под названием «С Победой в Новый год» войдет в коллекционную серию новогодних открыток, размещенных на сайте Музея Победы.
Каждый желающий сможет на сайте Музея Победы выбрать понравившуюся работу, сопроводить ее поздравлением, и отправить родным и близким до 1 января 2023 года.
«Участники конкурса изобразили, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали игрушки своими руками. Листая галерею новогодних открыток конкурса, каждый может окунуться в историю и узнать, что традиции встречи Нового года старались сохранять даже в самое суровое время», - поделились в Музее Победы.
Всего на конкурс было подано более 18 тысяч заявок от участников из 86 субъектов РФ, а также из Казахстана, Беларуси, Армении, Молдавии, Киргизии, Турции и других стран.
Фото pxfuel.com/