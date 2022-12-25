Скончался депутат Законодательного Собрания Владимирской области Павел Генрихович Антов. На 66-м...

Скончался депутат Законодательного Собрания Владимирской области Павел Генрихович Антов.На 66-м году жизни скончался председатель комитета по аграрной политике Законодательного собрания Владимирской области (фракция «Единая Россия»), вице-президент группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов. Эту информацию Зебра ТВ подтвердили три независимых друг от друга источника.Павел Генрихович Антов родился 22 декабря 1957 года в городе Воскресенске Московской области. Окончил Санкт-Петербургскую Военно-медицинскую академию имени Кирова. Во Владимирской области жил с 1985 года.Антов в 2000 году основал группу компаний «Владимирский стандарт» — крупного производителя мясной и колбасной продукции, один из самых успешных в регионе. Например, в 2019 году выручка предприятия, по данным СПАРК, составила 11,56 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 553 миллионов рублей.В 2018 году Павел Антов задекларировал доход в 10 миллиардов рублей, став самым богатым депутатом Законодательного Собрания. Тогда же журнал Forbes поместил Антова на первое место в своем рейтинге доходов российских госслужащих. Год спустя бизнесмен в том же рейтинге занял 26 место.Павел Генрихович Антонов известен как меценат, общественный деятель, основатель художественного объединения „АртСоюзЗебра“. Поддерживал детские творческие коллективы Владимирской области, детские дома, проведение событийных культурных акций.Активно занимался продвижением Владимирской школы живописи. Организовал постоянную экспозицию „АртСоюзаЗебра“ в Центральном доме художника в Москве. Во Владимире открыл галерею Владимирской школы живописи», — сказано в биографии Антова на сайте Законодательного Собрания Владимирской области.Дата, время и место прощания с Павлом Антовым станет известно позже.Фото https://vk.com/antovpg