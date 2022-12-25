Как хорошо вы знаете Юрия Никулина и его киноработы? Проверьте себя.

Как хорошо вы знаете Юрия Никулина и его киноработы? Проверьте себя.Советский и российский артист цирка, цирковой режиссер, киноактер, телеведущий Юрий Никулин не только был замечательным и любимым миллионами артистом, но и являлся участником Великой Отечественной войны. Жизнь легендарной звезды полна неизведанных многими фактов, о которых стоит узнать прямо сейчас! Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете Юрия Никулина и его творчество.В каком возрасте артист дебютировал в кино? Какой фильм был первым в жизни Никулина? Эти и многие вопросы ждут вас прямо сейчас.