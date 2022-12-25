Ему было 65 лет.

Умер депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Ему было 65 лет.Как рассказали коллеги из «Зебра ТВ», информацию подтвердили три разных источника. Причины не уточняются.Павел Генрихович в подмосковном городе Воскресенске. В 2000 году основал ГК «Владимирский стандарт», которая за несколько лет стала одной самых успешных в регионе. Парламентарий занимался активной общественной деятельностью, поддержкой творческих детей и был известным меценатом. В ЗС он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Женат, есть дочь.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Антова.