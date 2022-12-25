Оставшимся обещали передать жильё до конца года или в начале 2023-го.

Во Владимире 78 дольщиков проблемной новостройки в Коммунаре получили ключи от квартир. Об этом рассказали коллеги из изданияНапомним, что застройщик возвёл два лишних этажа, из-за которых дом на протяжении нескольких лет не могли ввести в эксплуатацию. Власти пытались узаконить незаконные пролёты, но в результате надстроенные квадратные метры пришлось сносить, ведь при разрешённой высоте в 24 метра, постройка возвышалась на 32. Подрядчик не демонтировал лишь лифтовые башни, которые не являются конструктивным элементом семиэтажки.В начале декабря дом на улице Центральной был сдан. Большинство обманутых дольщиков уже получили ключи. Оставшимся обещали передать жильё до конца года или в начале 2023-го.