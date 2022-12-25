Оставшимся обещали передать жильё до конца года или в начале 2023-го.
Во Владимире 78 дольщиков проблемной новостройки в Коммунаре получили ключи от квартир. Об этом рассказали коллеги из издания
Напомним, что застройщик возвёл два лишних этажа, из-за которых дом на протяжении нескольких лет не могли ввести в эксплуатацию. Власти пытались узаконить незаконные пролёты, но в результате надстроенные квадратные метры пришлось сносить, ведь при разрешённой высоте в 24 метра, постройка возвышалась на 32. Подрядчик не демонтировал лишь лифтовые башни, которые не являются конструктивным элементом семиэтажки.
В начале декабря дом на улице Центральной был сдан. Большинство обманутых дольщиков уже получили ключи. Оставшимся обещали передать жильё до конца года или в начале 2023-го.