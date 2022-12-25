Пик непогоды придётся на 28 декабря. Туманы будут сопровождать обильные снегопады. Температура воздуха установится в районе четырёх градусов ниже нуля.

Во Владимирской области ожидается значительное увеличение атмосферного давления, - предупреждают специалисты центра метеорологии «Фобос». В регионе с 27 декабря возможны туманы.Пик непогоды придётся на 28 декабря. Туманы будут сопровождать обильные снегопады. Температура воздуха установится в районе четырёх градусов ниже нуля.К четвергу, 29 декабря, вероятность тумана снижается. Возможен небольшой снег. Столбики термометров опустятся до минус 8-10 градусов.