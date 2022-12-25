Во Владимире Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из ПВР с Новым годом. Зимний волшебник и...

Во Владимире Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из ПВР с Новым годом.Зимний волшебник и Снегурочка уже заглянули к детям в ПВР, чтобы поздравить их с Новым годом.Всего Департамент соцзащиты запланировал более 600 встреч, представлений и экскурсий для детей, которые сегодня живут в пунктах временного размещения.В ПВР для детей граждан, прибывших из Украины, ДНР и ЛНР, Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения организовал новогоднее представление и развлечения.В конце игрового представления Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки всем детям.Фото администрации Владимирской области