Во Владимире Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из ПВР с Новым годом.
Зимний волшебник и...
Во Владимире Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из ПВР с Новым годом.
Зимний волшебник и Снегурочка уже заглянули к детям в ПВР, чтобы поздравить их с Новым годом.
Всего Департамент соцзащиты запланировал более 600 встреч, представлений и экскурсий для детей, которые сегодня живут в пунктах временного размещения.
В ПВР для детей граждан, прибывших из Украины, ДНР и ЛНР, Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения организовал новогоднее представление и развлечения.
В конце игрового представления Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки всем детям.
Фото администрации Владимирской области