Владимирцам пообещали новый манеж для мини-футбола “Форвард”. Информация об этом размещена на сайте Белого дома. Крытый спортивный объект, предназначенный для игры в мини-футбол на

Владимирцам пообещали новый манеж для мини-футбола “Форвард”. Информация об этом размещена на сайте Белого дома. Крытый спортивный объект, предназначенный для игры в мини-футбол на поле с искусственным покрытием, планируется построить в одном из микрорайонов столицы Владимирской области. Реализация проекта будет осуществляться на средства инвестора, а также в рамках целевой программы Министерства спорта РФ. Поддержку инвестору