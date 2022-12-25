Во Владимире построят крытый стадион для мини-футбола «Форвард». Реализация проекта пойдет за...

Во Владимире построят крытый стадион для мини-футбола «Форвард».Реализация проекта пойдет за средств инвестора и целевой программы Министерства спорта РФ.Содействие окажет агентство экономического развития Владимирской области.Открыть манеж рассчитывают в 2023-2024 гг.Фото www.pxfuel.com