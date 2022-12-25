Во Владимирской области 15 предприятий награждены Золотым знаком «100 лучших товаров России». По...

Во Владимирской области 15 предприятий награждены Золотым знаком «100 лучших товаров России».По итогам 2022 года награждены следующие предприятия региона Золотым знаком «100 лучших товаров России»:– промышленные товары для населения: «Кольчугинский мельхиор», НПК «Автоприбор», «М.МАРСО» в Киржаче;– продовольственные товары: Владимирский хлебокомбинат, Вязниковский хлебокомбинат, «Штраус» - Струнино;– услуги для населения: Санаторий им. Абельмана в Ковровском районе;– в номинации продукция производственно-технического назначения: ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» - Владимир, «РМ Нанотех» - Владимир, НПФ «Адгезив» - Владимир, «Гусевский арматурный завод «Гусар», «Владисарт» - Владимир, «Киржачская типография», НПО «ВОЯЖ» - Камешково;– услуги производственно-технического назначения: «Банковские продукты и консалтинг» - Владимир.Фото администрации Владимирской области