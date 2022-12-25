С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178438 владимирцев.

Во Владимирской области 25 декабря выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё пр 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Кольчугинском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Суздальском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178438 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49544 заболевших во Владимире, 21093 - в Ковровском районе и 19271 - в округе Муром.