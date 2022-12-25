Во Владимирской области автовладельцам будут приходить штрафы за неправильно припаркованные...

Во Владимирской области автовладельцам будут приходить штрафы за неправильно припаркованные машины.Теперь тем, кто паркует свои машины на озелененных территориях и детских площадках будут приходить штрафы.Для получения «писем счастья» теперь будет достаточно фиксации припаркованного в запрещенном месте автомобиля с помощью автоматических средств фото, кино или видеосъемки. Во Владимире уже проходит тестирование подвижный автоматический комплекс, который будет ездить по улицам, дворам и снимать нарушения точно так же, как это делают камеры ГИБДД.Постановление будет выноситься автоматически, без участия правонарушителя и без протокола, в виде электронного документа.Фото www.pxfuel.com