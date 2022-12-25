Во Владимирской области оштрафовали директора муниципальной компании за ремонт моста мусором.
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Во Владимирской области оштрафовали директора муниципальной компании за ремонт моста мусором.
В Киржачском районе Владимирской области директора муниципальной мусорной компании оштрафовали за ремонт моста в деревне Недюрево. Укрепляя конструкцию, подходы к переправе просто засыпали грунтом и строительными отходами.
Жалобы местных жителей на нарушение природоохранного законодательства подтвердились.
Прокуратура подтвердила версию местных жителей и активистов ОНФ — о том, что при «мусорном» ремонте переправы в деревне Недюрево Киржачского района было нарушено природоохранное законодательство. Как установили надзорники, работы по восстановлению разрушенного паводком моста проводило муниципальное предприятие «Полигон» — организация занимается сбором и вывозом мусора на свалку из жилфонда района. При ремонте моста сборщики мусора вывалили в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и частично в русле реки Большой Киржач песок, бой бетона и лом черных металлов, являющиеся отходами 5 класса опасности.
Директор муниципального предприятия был оштрафован за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, с нарушением ограничений хозяйственной деятельности. А также несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов производства и потребления. Теперь организация должна убрать строительный мусор из реки.
"В принципе автомобильное сообщение восстановлено, однако недостатки дорожного полотна на железобетонной конструкции через реку Большой Киржач не устранены: выбоины и иные повреждения, затрудняющие движение машин с разрешенной скоростью, отсутствие ограждения, частичное разрушение конструкции, трещины в её опоре по-прежнему создают опасность для передвижения пешеходов и автотранспорта", - сообщает прокуратура Владимирской области
Надзорники намерены проконтролировать состояние переправы после того, как растает снег.
В «Народном фронте» подтвердили, что селяне фактически оказались отрезаны от цивилизации и экстренной помощи, потому что служебные машины опасались ездить через переправу. После многочисленных просьб о ремонте местные власти пытались сделать мост, засыпав его основание строительными отходами - возле путепровода вдоль берега реки было видно арматуру, бетонные плиты. Активисты были уверены, что имеет место факт нарушения экологического законодательства.
Фото www.pxfuel.com