Во Владимирской области оштрафовали директора муниципальной компании за ремонт моста мусором. В...

Во Владимирской области оштрафовали директора муниципальной компании за ремонт моста мусором.В Киржачском районе Владимирской области директора муниципальной мусорной компании оштрафовали за ремонт моста в деревне Недюрево. Укрепляя конструкцию, подходы к переправе просто засыпали грунтом и строительными отходами.Жалобы местных жителей на нарушение природоохранного законодательства подтвердились.Прокуратура подтвердила версию местных жителей и активистов ОНФ — о том, что при «мусорном» ремонте переправы в деревне Недюрево Киржачского района было нарушено природоохранное законодательство. Как установили надзорники, работы по восстановлению разрушенного паводком моста проводило муниципальное предприятие «Полигон» — организация занимается сбором и вывозом мусора на свалку из жилфонда района. При ремонте моста сборщики мусора вывалили в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе и частично в русле реки Большой Киржач песок, бой бетона и лом черных металлов, являющиеся отходами 5 класса опасности.Директор муниципального предприятия был оштрафован за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, с нарушением ограничений хозяйственной деятельности. А также несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов производства и потребления. Теперь организация должна убрать строительный мусор из реки."В принципе автомобильное сообщение восстановлено, однако недостатки дорожного полотна на железобетонной конструкции через реку Большой Киржач не устранены: выбоины и иные повреждения, затрудняющие движение машин с разрешенной скоростью, отсутствие ограждения, частичное разрушение конструкции, трещины в её опоре по-прежнему создают опасность для передвижения пешеходов и автотранспорта", - сообщает прокуратура Владимирской областиНадзорники намерены проконтролировать состояние переправы после того, как растает снег.В «Народном фронте» подтвердили, что селяне фактически оказались отрезаны от цивилизации и экстренной помощи, потому что служебные машины опасались ездить через переправу. После многочисленных просьб о ремонте местные власти пытались сделать мост, засыпав его основание строительными отходами - возле путепровода вдоль берега реки было видно арматуру, бетонные плиты. Активисты были уверены, что имеет место факт нарушения экологического законодательства.Фото www.pxfuel.com