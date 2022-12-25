Во Владимирской области свыше 177 гектаров сельхозугодий заросли сорняками. Россельхознадзор по...

Во Владимирской области свыше 177 гектаров сельхозугодий заросли сорняками.Россельхознадзор по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщил о том, в МО Горкинское с/п Киржачского района участок сельхозназначения площадью 177 га зарос сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.Арендует участок сельскохозяйственная производственная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Киржачского района Владимирской области.Организация не стала выполнять необходимые мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов. Данный факт мог привести к негативному воздействию на окружающую среду и ухудшить качественное состояние земель.Управление вынесло компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предложено привести земли сельскохозяйственного назначения в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования.В Администрацию Киржачского района направлено письмо с предложением рассмотреть вопрос о расторжении договора аренды на земельный участок, в отношении СПК.Фото www.pxfuel.com/