Три проекта Владимирской области стали победителями VII Всероссийского конкурса лучших проектов...
Три проекта Владимирской области стали победителями VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Они будут реализованы в 2023-2024 годах.
По итогам рассмотрения заявок федеральной конкурсной комиссией на территории региона определено три победителя – это проекты г. Струнино, о. Муром и г. Вязники.
Общая сумма гранта из федерального бюджета для Владимирской области составит 256 млн. рублей, в том числе:
г. Струнино - 70 млн. рублей (общая стоимость проекта – 99,8 млн. рублей),
о. Муром – 106 млн. рублей (общая стоимость проекта – 127,2 млн. рублей),
г. Вязники – 80 млн. рублей (общая стоимость проекта – 98,9 млн. рублей).
Фото администрации Владимирской области