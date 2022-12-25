Три проекта Владимирской области стали победителями VII Всероссийского конкурса лучших проектов...

Три проекта Владимирской области стали победителями VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.Они будут реализованы в 2023-2024 годах.По итогам рассмотрения заявок федеральной конкурсной комиссией на территории региона определено три победителя – это проекты г. Струнино, о. Муром и г. Вязники.Общая сумма гранта из федерального бюджета для Владимирской области составит 256 млн. рублей, в том числе:г. Струнино - 70 млн. рублей (общая стоимость проекта – 99,8 млн. рублей),о. Муром – 106 млн. рублей (общая стоимость проекта – 127,2 млн. рублей),г. Вязники – 80 млн. рублей (общая стоимость проекта – 98,9 млн. рублей).Фото администрации Владимирской области