Во Владимирской области в праздничные дни изменится график движения пригородных...
Во Владимирской области в праздничные дни изменится график движения пригородных автобусов.
Администрация Гусь-Хрустального района сообщила о графике движения автобусов по пригородным маршрутам в праздничные дни.
- 31 декабря - в соответствии с расписанием,
- с 4 января 2023 года и далее по расписанию «Гусь-Хрустальный - Колпь»,
- с 6 января 2023 года и далее по расписанию «Гусь-Хрустальный - Старково»,
- с 8 января 2023 и далее по расписанию «Гусь-Хрустальный - Уршельский»,
- с 9 января 2023 года и далее по расписанию «Гусь-Хрустальный - Красное-Эхо», «Гусь-Хрустальный - Парахино», «Гусь-Хрустальный - Анопино», «Гусь-Хрустальный - Курлово».
Телефон диспетчерской службы 8-904-859-08-04.
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