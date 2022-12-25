Во Владимирской области в праздничные дни изменится график движения пригородных...

Во Владимирской области в праздничные дни изменится график движения пригородных автобусов.Администрация Гусь-Хрустального района сообщила о графике движения автобусов по пригородным маршрутам в праздничные дни.- 31 декабря - в соответствии с расписанием,- с 4 января 2023 года и далее по расписанию «Гусь-Хрустальный - Колпь»,- с 6 января 2023 года и далее по расписанию «Гусь-Хрустальный - Старково»,- с 8 января 2023 и далее по расписанию «Гусь-Хрустальный - Уршельский»,- с 9 января 2023 года и далее по расписанию «Гусь-Хрустальный - Красное-Эхо», «Гусь-Хрустальный - Парахино», «Гусь-Хрустальный - Анопино», «Гусь-Хрустальный - Курлово».Телефон диспетчерской службы 8-904-859-08-04.Фото www.pxfuel.com/