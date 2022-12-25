Во Владимирской области выросли цены на продукты к новогоднему столу. Перед предстоящими...

Во Владимирской области выросли цены на продукты к новогоднему столу.Перед предстоящими праздниками Владимирстат подсчитал, как изменились цены на продукты во Владимирской области. Значительный рост стоимости сельди и майонеза и резкое снижение цены корнеплодов для приготовления популярных салатов, такие как "Селедка под шубой" и всеми любимый "Оливье", зафиксировали статистики.Перед новогодними застольями, статистические ведомства регионов РФ ежегодно публикуют индекс роста цен на продукты, которые необходимы для приготовления салатов, без которых, по мнению россиян, не представляют Новый год.Управление по Владимирской области подсчитало рост цен на популярный салат «Оливье» и затраты на не менее популярную «Селедку под шубой».Расчет изменения цен на ингредиенты для этих салатов произведен на основе данных о стоимости продуктов прошлого года.За год стоимость продуктов для «Оливье» во Владимирской области выросла на 9,27%. Больше всего выросли цены на майонез (на 19,7%), зеленый горошек (на 12,13%) и маринованные огурцы (на 12,13%). Вареная колбаса подорожала на 11,84%, лук репчатый – на 4,61%. Подешевели картофель (на 33,78%), морковь (на 23,83%), яйца куриные (на 3,33%).Что же касается «Сельди под шубой» взлет стоимости вызвал главный ингредиент — соленая сельдь. За год подорожала на 28,29%. Необходимый для этого салата в достаточно большом количестве майонез стал дороже. Все остальные ингридиенты, кроме лука, в этом году стали дешевле, чем год назад. Например, свекла и картофель подешевели на треть.Впрочем, приготовить "Селедку под шубой" будет все равно дешевле в два раза, чем приготовить к празднику "Оливье".