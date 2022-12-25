Чаще всего вирусом заражаются лисы и енотовидные собаки. От них бешенство передаются скоту, кошкам и собакам.

С начала 2022 года во Владимирской области зафиксировано 72 случая заражения бешенством, - сообщил директор регионального департамента ветеринарии Александр Григорьев. Переносчиками заболевания становились как дикие, так и домашние животные.Чаще всего вирусом заражаются лисы и енотовидные собаки. От них бешенство передаётся скоту, кошкам и собакам.По словам руководителя, в лесах было заложено около семисот тысяч доз оральной вакцины от бешенства. Привито больше пятидесяти тысяч животных.В конце ноября у бездомной собаки в Камешковском районе.