Во Владимирской области взнос за капитальный ремонт вырастет на 12%. Губернатор Владимирской...

Во Владимирской области взнос за капитальный ремонт вырастет на 12%.Губернатор Владимирской области подписал постановление об увеличении минимального взноса за капремонт с 7 рублей 50 копеек до 8 рублей 40 копеекС 1 января 2023 года минимальный взнос за капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области вырастет на 12%, с 7 рублей 50 копеек до 8 рублей 40 копеек за 1 квадратный метр жилой площади.Плата за капремонт во Владимирской области повышается третий год подряд, но нынешнее подорожание — сразу на 90 копеек — стало самым крупным за все время существования программы. Предыдущие корректировки тарифа региональные власти объясняли резким подорожанием металлоизделий и пиломатериалов:«При изменении минимального размера взноса в течение срока реализации региональной программы капитального ремонта учитываются такие факторы, как изменение уровня платежеспособности населения, стоимость услуг и работ, входящих в перечень минимально необходимых услуг по капремонту».Согласно краткосрочному плану, утвержденному региональным департаментом ЖКХ, в 2023 году во Владимирской области капитальный ремонт затронет 235 многоквартирных домов. Общая стоимость работ, по оценкам властей, превысит 1 миллиард 476 миллионов рублей.Фото www.pxfuel.com/