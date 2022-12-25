Во Владимирской области завтра состоится традиционный слет волонтёров. «Время действовать». 26...

Во Владимирской области завтра состоится традиционный слет волонтёров. «Время действовать».26 декабря 2022 года состоится Ежегодный слет волонтеров профессиональных образовательных организаций Владимирской области «Время действовать!»Целью Слёта волонтеров является объединение волонтерского (добровольческого) сообщества обучающихся в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области, популяризация идей, ценностей и практик добровольчества.Участие в мероприятии примут 100 студентов-волонтёров профессиональных образовательных организаций Владимирской области.Место проведения: г. Владимир, ул. Каманаина, д.30/18Время проведения: 10-30Контактная информация:Областной центр профориентации молодежи Владимирской области, +7 (4922) 777816, Зоткина Ксения Дмитриевна, руководитель областного центра профориентации молодежиФото www.pxfuel.com