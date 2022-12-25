Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену преференций для граждан, покинувших Россию в 2022 году. Депутаты уже работают над поправками в законодательство, сообщил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену преференций для граждан, покинувших Россию в 2022 году. Депутаты уже работают над поправками в законодательство, сообщил он.Володин выступил против предоставления льгот покинувшим страну россиянам, чтобы они вернулись обратно. По его словам, подавляющая часть общества не поддерживает поступок этих граждан и считает их предателями.Спикер напомнил, что уехавшие продолжают работать в российских компаниях на удаленке. Кроме того, они пользуются всеми льготами, которые предоставляет отечественное законодательство, отметил политик."Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", – написал Володин в своем телеграм-канале.Ранее председатель Госдумы заявил, что уехавшие из России в дальнейшем осознают свою ошибку, но будет поздно. Он призвал уделять внимание тем, кто переехал в нашу страну и считает ее своим домом.Также политик о покинувших Россию бизнесменах. Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который неоднократно предупреждал предпринимателей о возможных проблемах с их активами на Западе.