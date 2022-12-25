Жителей Владимирской области оставили жить без крыши в аварийном доме. Прокуратура Владимирской...

Жителей Владимирской области оставили жить без крыши в аварийном доме.Прокуратура Владимирской области опубликовала информацию о сельской администрации, которая на протяжении трёх лет нарушала федеральное законодательство.Установлено, что в 2019 году в Ивановском сельском поселении был признан аварийным многоквартирный дом №16 по улице Пионерская в посёлке Красный Октябрь. Администрацией поселения не принималось никаких мер на изъятие жилых помещений в указанном доме и организацию проведения экспертной оценки рыночной стоимости изымаемого имущества.В ходе осмотра здания, было выявлено отсутствие крыши и перекошенное состояние стен. Нахождение внутри этого дома опасно для жизни и здоровья.В итоге, в Ковровский горсуд было направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию расселить жильцов и снести данную постройку. Однако, решением суда, в удовлетворении требований отказано в полном объеме.Затем, было направлено апелляционное представление во Владимирский областной суд, где было отменено решение суда первой инстанции.Фото pxfuel.com