Жителей Владимирской области ожидают заморозки и баррическая пила атмосферного давления. Завтра...

Жителей Владимирской области ожидают заморозки и баррическая пила атмосферного давления.Завтра погода во Владимире днем будет облачная, без осадков, ветер северный, 1м/с.Максимальная температура воздуха днем -7°C. Ночью столбик термометра опустится до -10°C,Атмосферное давление в течение суток повысится с 757 до 760 мм.рт.ст.,26 декабря почитается память святых Евстратия и Авксентия. В народе говорили, что «святый Евстрат солнышку рад». По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона (25 декабря), судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года.Фото www.pxfuel.com