Жители Владимирской области протестуют против объединения школ в поселке Балакирево. Жители...

Жители Владимирской области протестуют против объединения школ в поселке Балакирево.Жители Александровского района протестуют против объединения школы №36 и №37 в поселке Балакирево.По мнению сельчан, местные власти не хотят прислушиваться к их точке зрения. В планируемом объединении родители увидели только минусы: возможный дефицит кадров, поскольку не все педагоги, как предполагают жители, захотят перейти на новое место, а также ведение 2 смен из-за возросшей нагрузки.Беспокоятся и за то, как будут дети добираться до школы и обратно, будет ли их возить школьный автобус. Еще один повод для недовольства – отсутствие диалога с властью. С родителями никто не посоветовался: об инициативе люди узнали после подписания документа о реорганизации.Фото www.pxfuel