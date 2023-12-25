Об этом рассказал заместитель губернатора Константин Баранов.

Власти отложили на лекарства владимирским льготникам 2,5 миллиарда рублей на 2024 год. Об этом рассказал заместитель губернатора Константин Баранов.Так, цифра, по сравнению с этим годом, возросла на 300 миллионов рублей. Бо́льшая часть всех денег направлена на лечение онкологии, ведь, как подчеркнул чиновник, некоторые препараты стоят от 350 тысяч до одного миллиона рублей. По мнению Баранова, увеличение спонсирования выдачи лекарств позволит сократить расходы на само лечение.