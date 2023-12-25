17 владимирских предприятий удостоены золотого знака по итогам федерального конкурса Сто лучших...

17 владимирских предприятий удостоены золотого знака по итогам федерального конкурса "Сто лучших товаров России"Церемония награждения победителей прошла в Правительстве региона.Лучшие товары определялись в пяти номинациях: продовольственные, промышленные товары, производственно-технические услуги и продукция, и услуги для населения.Знаками качества отмечены, например, ковровские автомат для упаковки пищевых продуктов, рыба и рыбные консервы, владимирские баранки и щетки стеклоочистителя, киржачские конвекторы и типографские бланки, а также вакцина, химические материалы, стеклянная тара, двери и другая продукция.Еще 16 предприятий отмечены серебряным логотипом качества.