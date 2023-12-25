После масштабного обновления во Владимире вновь открылся ледовый комплекс Полярис Перезапуск...

После масштабного обновления во Владимире вновь открылся ледовый комплекс "Полярис"Перезапуск "Поляриса". После масштабного обновления во Владимире вновь открылся ледовый комплекс в парке 850-летия. Арена доукомплектована новыми звуком и светом, большим видеоэкраном, просторными раздевалками.В честь открытия там прошел первый спортивный фестиваль "Владимирский лед". Его открыло шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Для трех тысяч детей и их родителей выступили двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Дмитрий Соловьев. А с января ледовый комплекс станет базой для региональной хоккейной спортшколы "Русичи" - там будут проходить и тренировки, и состязания.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Чтобы ребята не уезжали, не было необходимости уезжать за пределы области, чтоб выступать. Чтобы у нас была такая возможность здесь. И Ледовая арена "Полярис" позволяет это сделать. Я думаю, что с учетом того, что появится больше времени, и у наших фигуристов будет больше возможностей, соответственно, много юных дарований смогут получить старт для занятием фигурным катанием.