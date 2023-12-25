Благодаря вмешательству прокуратуры завершено строительство культурно-досугового центра в деревне...
Благодаря вмешательству прокуратуры завершено строительство культурно-досугового центра в деревне Липна Петушинского района
Прокуратурой Петушинского района проведена проверка исполнения законодательства при реализации мероприятий национального проекта «Культура».
24 июня 2022 года между МКУ «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области» и ООО «ВИТУ ПРОЕКТ» заключен контракт стоимостью свыше 63 млн рублей на строительство культурно-досугового центра на 130 мест в деревне Липна Петушинского района.
Срок исполнения до 15 декабря 2022. Условия контракта в срок не исполнены.
"По результатам проверок руководителю подрядчика внесено 2 представления, он привлекался к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ), ход и темпы строительства неоднократно оценивались прокуратурой района, а также первым заместителем прокурора региона Андреем Жугиным, что позволило положительно повлиять на сроки достройки объекта", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В настоящее время строительство культурно-досугового центра завершено. 12 декабря 2023 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Он полностью готов к приёму посетителей.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области