Благодаря вмешательству прокуратуры завершено строительство культурно-досугового центра в деревне...

Благодаря вмешательству прокуратуры завершено строительство культурно-досугового центра в деревне Липна Петушинского районаПрокуратурой Петушинского района проведена проверка исполнения законодательства при реализации мероприятий национального проекта «Культура».24 июня 2022 года между МКУ «Отдел капитального строительства администрации Петушинского района Владимирской области» и ООО «ВИТУ ПРОЕКТ» заключен контракт стоимостью свыше 63 млн рублей на строительство культурно-досугового центра на 130 мест в деревне Липна Петушинского района.Срок исполнения до 15 декабря 2022. Условия контракта в срок не исполнены."По результатам проверок руководителю подрядчика внесено 2 представления, он привлекался к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ), ход и темпы строительства неоднократно оценивались прокуратурой района, а также первым заместителем прокурора региона Андреем Жугиным, что позволило положительно повлиять на сроки достройки объекта", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.В настоящее время строительство культурно-досугового центра завершено. 12 декабря 2023 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Он полностью готов к приёму посетителей.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области