До любимого и, пожалуй, главного праздника многих остается все меньше и меньше времени. Если вы уже составили новогоднее меню, то предлагаем узнать, что из угощений будет на столе поющей телеведущей Ольги Бузовой.

До любимого и, пожалуй, главного праздника многих остается все меньше и меньше времени. Если вы уже составили новогоднее меню, то предлагаем узнать, что из угощений будет на столе поющей телеведущей Ольги Бузовой.Не так давно певица и бывшая участница любовного реалити "Дом-2" посетила презентацию нового номера журнала о творчестве и красоте "MaryWay". На светском мероприятии Ольга Бузова пообщалась с журналистами издания и рассказала, как планирует отметить свой любимый праздник – Новый год. В беседе с представителями прессы 37-летняя звезда сцены и телеэкранов призналась, что намеревается сделать это так же, как все происходило в ее беззаботном детстве.По словам певицы, в родительском доме накануне праздника всегда пахло мандаринами, а на новогоднем столе обязательно присутствовал салат оливье. Под бой курантов родные артистки поднимали бокалы с игристыми напитками. Дети в этот момент "чокались" фужерами с лимонадом. Ольга Бузова признается, что эти классические атрибуты для нее являются настоящими символами Нового года.В беседе с журналистами издания певица заявила, что исполнение заветных желаний зависит в первую очередь от силы мысли. Звезда сцены искренне верит в эту сказку и не считает ее чем-то из мира мистики.Несмотря на это, Ольга Бузова признается, что в мире есть вещи, которые этой силе неподвластны, например, ее одиночество. Все остальное артистке вполне по плечу.