Первая отгрузка партии продукции уже состоялась, сообщили в компании “Аби”. Производитель заключил контракт, в рамках которого он будет поставлять в Китай сладкую выпечку. За границу

Первая отгрузка партии продукции уже состоялась, сообщили в компании “Аби”. Производитель заключил контракт, в рамках которого он будет поставлять в Китай сладкую выпечку. За границу отправились пирожки «Чебупай» со вкусами «Сочное яблоко», «Спелая вишня» и «Нежная груша». В дальнейшем ассортимент экспорта будет расширен до других продуктов бренда Foodgital – наггетсов, котлет и чебупелей. Прокомментируйте новость