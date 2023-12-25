Смотрите в дайджесте:– Новогодняя столица России открыла сезон праздничных гуляний– Во Владимире ледовый комплекс “Полярис” открыли после модернизации– В 2024 году во

Смотрите в дайджесте:– Новогодняя столица России открыла сезон праздничных гуляний– Во Владимире ледовый комплекс “Полярис” открыли после модернизации– В 2024 году во Владимирской городской агломерации модернизируют 10 светофоров